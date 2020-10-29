«Я горжусь нашим молодым поколением — студенты третий день поддерживают забастовку. БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ, БрГТУ, БГУ, БГТУ, МИТСО, БНТУ, БГЭУ — страна восхищается вашей стойкостью! — написала экс-кандидат в своем Телеграм-канале





Режим прячется от вас, когда ректор закрывается от студентов на ключ, когда вас отчисляют и выставляют фигурантами уголовного дела, когда увольняют солидарных преподавателей и устраивают разгоны прямо под университетами.





Помните: фонды солидарности готовы поддерживать каждого, кто пострадал за свою позицию. Все, кого отчислят, смогут продолжать образование — очно или дистанционно.





Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для беларусов выделила Словакия. Сотни студентов и преподавателей могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах. Лучшие вузы мира готовы помочь вам, потому что вы — настоящее будущее демократии в Беларуси».