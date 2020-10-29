КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как теракт

Поджог здания Госавтоинспекции в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, заявил в среду начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.





"Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области", – цитирует его слова БелТА.





Бычек также отметил, что в настоящее время комитет вместе с другими правоохранительными органами ведет поиск причастных к данному преступлению.





Bцидент произошел ночью в среду 28 октября: около 03:30 неизвестный подошел к зданию ГАИ местного РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. В УСК по Гомельской области cyfxfkf проинформировали, что по факту возбудили дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).





Напомним, что о попытках поджогов зданий прокуратуры и милиции сообщения уже поступали. Но в Минске, например, по опубликованному видео было понятно, что "коктейль Молотова" кидали просто с территории РУВД. Поэтому с мозырским инцидентом тоже надо разбираться. Бесспорным, однако, является то, что власть сейчас пытается представить мирные протесты совсем не мирными. В минувшее воскресенье часть протестующих уже вечером, после акции, не пустили разойтись по домам и загнали в ловушку на улице Орловской, чтобы потом устроить видимость беспорядков и жесткий разгон. Морально публику готовят к тому, что должно применяться оружие. Правда, агитпроп не учитывает, что сейчас век информационных технологий, и кто мирный, а кто не мирный каждый видит сам, без подсказок.