Идет война. Теперь Караев может сказать "Пли!"

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев отметил, что в стране идет война. Он рассказал, в каких случаях будет применено боевое оружие против протестующих, пишет ej.by

По словам Караева, боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли.





«И ничего страшного в этом заявлении нет», — сказал он.





И добавил, что его применение может рассматриваться только с точки зрения законности и восстановления правопорядка.





«Никто не говорил, что оно будет применяться без разбору, по любым людям, по мирным протестующим», — подчеркнул министр внутренних дел.









Караев уточнил, что оно будет применяться, если человек совершает диверсию или террористический акт, а также, если нападает на сотрудника милиции. Не просто оказывает ему сопротивление, а применяет насилие.





«Идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся», — сказал он.





Глава МВД отметил, что его работа сегодня состоит в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что его жизнь, будущее его детей и счастье жены зависит от того, насколько он быстро и решительно выхватит оружие и определит, что его уже убивают, а он все пытается их уговорить.



