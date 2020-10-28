В Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков?
Посол Украины в Минске сообщил об безосновательных отказах для граждан этих стран на границе.
Белорусские пограничники безосновательно отказывают во въезде гражданам Украины, Литвы и Польши, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
«Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой», - сказал он эфире hromadske.ua.
21:37 28/10/2020
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