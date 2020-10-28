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Павел Латушко объявил о создании "Народного антикризисного управления"

Один из лидеров Координационного совета Павел Латушко объявил о создании нового органа белорусских демократических сил — "Народного антикризисного управления".

Павел Латушко объявил о создании "Народного антикризисного управления"
Обозначены цели новой структуры: Обеспечить мирное завершение исполнения функций нелегитимными органами власти.Стабилизация системы управления страной после перехода власти к народу.


Руководитель нового органа демократических сил — Павел Латушко будет занимается формированием "команды специалистов" в помощь штабу Светланы Тихановской и Координационному совету.

Кто вступил в НАУ

Анатолий Котов, бывший сотрудник администрации президента, стал отвечать за внешнюю политику и торговлю.

Юрист Михаил Кирилюк будет курировать вопросы правосудия в Национальном олимпийском комитете.

Бизнесмен Вадим Прокопьев стал отвечать за безопасность, МВД и Минобороны.

Олимпийская чемпионка Александра Герасименя будет курировать спортивную и молодежную политику.

Оперная певица Маргарита Левчук ответственна за культуру и национальное наследие.

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич стал отвечать за региональное развитие.

Ольга Ковалькова стала отвечать за отношения с КР и штабом Светланы Тихановской.

Координатор Национального олимпийского комитета - Алена Живаглод.
"Белорусский партизан"
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