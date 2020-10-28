Руководитель нового органа демократических сил — Павел Латушко будет занимается формированием "команды специалистов" в помощь штабу Светланы Тихановской и Координационному совету.

Кто вступил в НАУ

Анатолий Котов, бывший сотрудник администрации президента, стал отвечать за внешнюю политику и торговлю.





Юрист Михаил Кирилюк будет курировать вопросы правосудия в Национальном олимпийском комитете.





Бизнесмен Вадим Прокопьев стал отвечать за безопасность, МВД и Минобороны.





Олимпийская чемпионка Александра Герасименя будет курировать спортивную и молодежную политику.





Оперная певица Маргарита Левчук ответственна за культуру и национальное наследие.





Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич стал отвечать за региональное развитие.





Ольга Ковалькова стала отвечать за отношения с КР и штабом Светланы Тихановской.





Координатор Национального олимпийского комитета - Алена Живаглод.