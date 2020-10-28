"После трёхмесячного неправомерного задержания и домашнего ареста Шкляров воссоединился с семьей и вернулся в США", — сказал Помпео CNN . По сведениям телеканала, в нашу страну за политтехнологом приезжал спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Сначала они прибыли в Киев, где Виталий Шкляров встретился с семьёй, а после улетели в Соединённые Штаты. Там белорусский политзаключённый был госпитализирован в больницу, где проходит обследование в качестве меры предосторожности (за решёткой он перенёс коронавирус).





Политтехнолог Виталий Шкляров — уроженец Беларуси, имеет американское гражданство. Был задержан белорусскими силовиками в конце июля 2020 года, когда приехал на родину к матери. Его подозревали в содействии оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому. Шкляров участвовал во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. В октябре он был освобождён под домашний арест.





А 24 октября Лукашенко позвонил Помпео и сумел договориться о возможности для Шклярова выехать в США. При этом уголовное дело в Беларуси не закрыли, пишет Еврорадио.







