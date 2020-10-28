В Беларуси самые мирные и толерантные милиционеры. Они готовы применить оружие только против террористов, но не мирных граждан, заявил он





"Боевое оружие применимо при пресечении действий преступника, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет. Ведь имелось в виду моим первым заместителем применение оружия только с точки законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору, по мирным протестующим, — прокомментировал Караев недавнее заявление замминистра МВД Геннадия Казакевича, передает tut.by





Но беда Караева в том, что втюхать нужную информацию сейчас не так просто - в интернете море видео, где очень хорошо видно, кто ведет себя мирно, а кто - неадекватно.

Так, именно в толпу мирных протестующих бросали светошумовые гранаты боевики Караева 25 октября на улице Орловской в Минске, в результате чего, по неофициальным данным медиков, пострадали не менее 20 человек.





Тем временем Караев продолжил оправдывать бесчинства своих подчиненых на улицах: дескать, если человек совершает диверсию или теракт, оказывает активное сопротивление сотруднику милиции, то его будут останавливать всеми имеющимися средствами и способами, в том числе с применением физической силы и боевого оружия.





Караев заявил, что у нас не США и без причины силовики применять оружие не будут. По его словам, «и во Франции, и в России, и в той же Польше» полиция действует более жестко, решительно, чем «самые мирные, самые толерантные милиционеры» в нашей стране.





"Когда я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел, почему сотрудника уже били, уже пытались отнять его оружие, душили, а он только тогда стал предупредительными вверх (стрелять). И только когда его почти убили — и то только по ногам (стреляет). Я спрашиваю, почему так? Мне отвечают, что наши милиционеры не готовы убить своего сельчанина, своего земляка, жителя своего района", - цинично заявляет Караев.





О тех, кто выходит на улицы

В противоборство с милицией на массовых акциях, заявил Караев, вступают спортивные молодые люди, футбольные фанаты, анархисты. Многие, по его словам, не представляют, что после этого с ними будет «и физически, и юридически».





Нельзя сказать, что в стране действуют иностранные инструкторы. Хотя за это время, как утверждает Караев, до 1000 хорошо подготовленных иностранных граждан пытались проникнуть в Беларусь, но этому воспрепятствовал Госпогранкомитет. «Доморощенные бандиты», по словам Караева, списываются через телеграм и объединяются сами.





— Они пытаются работать по нам, по светофорам, по «Табакеркам». К счастью, их доморощенных бандитов не скажу, что 100%, но большинство легко находим и нейтрализуем.





По словам Караева, это «начинающие террористы», которых милиция «нейтрализует в зародыше» при поддержке коллег из ГУБОПиК и КГБ.





На улицах также «присутствует уголовный элемент» — люди, которые недавно освободились по амнистии, заявил Караев.





— Это те, кто не понял благосклонность и милосердие государства к ним, не оценил этого гуманного шага и когда они к нам попадают, как правило, в состоянии опьянения, пусть потом не лепечут и не плачут — рецидив суд примет во внимание.





Вместе с тем, по его словам, милиция старается относиться «гуманно и тщательно» к тем, кто совершил правонарушение впервые.





"Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем", - заявляет Караев.















