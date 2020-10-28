



Разработчики проекта рассказали dev.by, как обеспечивают безопасность данных пострадавших.





Про проект

«23.34» — номер статьи Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, касающейся организации или проведения массовых мероприятий.





Цель проекта — расследовать все эпизоды насилия и честные суды над причастными к ним.





Партнёры проекта: лишенный аккредитации правозащитный центр ««Весна», международный комитетом по расследованию пыток в Беларуси, Координационный совет, платформы «Голос» и «Честные люди».





Уже собрано первые 1636 историй, участники проекта готовят аналитику.





Про безопасность данных

— Технически мы используем для хранения данных готовую инфраструктуру, готовый продукт airtable.com, который построен на инфраструктуре Amazon Web Services, — говорит один из разработчиков проекта. — С точки зрения безопасности, у них достаточно сертификации и секьюрити практик для хранения персональных данных, включая дата центры, сертифицированные по SOC 1, SOC 2 и ISO 27001. Все данные передаются через SSL, и хранятся на серверах также в зашифрованном виде.





Для нас использование Airtable позволило избежать дополнительных временных затрат на создание модели данных, базовых аналитических функций, форм опроса, и написание API, в то же время, не срезая углы на базовых best practices для хранения и обработки данных.





Если говорить про политику обращения с персональными данными, мы не публикуем их в открытом доступе и не собираемся этого делать. Единственный случай, когда мы можем передать кому-то персональные данные — если сам заполнитель анкеты укажет, что хотел бы получить помощь от одного из наших партнеров. В остальном они нужны только для верификации и получения дополнительной информации при необходимости.





После попадания в основную базу, доступ к которой ограничен, мы очищаем всю информацию от персональных данных пострадавших, таких как имена, фамилии, телефоны или копии протоколов и сохраняем в отдельные базы для аналитики.





Вот на этих данных и будет происходить основная работа, в том числе международных правозащитных организаций, команд по аналитике судебных процессов, и других. Физически, это будет отдельная база, не содержащая персональных данных.





В ближайшем будущем, мы видим этот проект как гибкую платформу данных, откуда разные организации, такие как международные правозащитные организации, фонды солидарности, и даже СМИ смогут получать актуальную аналитику в интересующих их конфигурациях.





Ну и в конечном итоге, проект также будет использован как своеобразная единая база по всем фактам превышения полномочий, нарушения законодательства, или нарушения порядка проведения судебных процессов. Протоколы можно потерять, детали забыть, но мы не хотим потерять ни одну историю.



