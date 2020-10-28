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Отправить на "сутки" не посмели: историка Кравцевича оштрафовали

В Гродно прошел суд по делу Алеся Кравцевича.


Доктора исторических наук задержали на марше "Народный ультиматум" в Гродно 25 октября. Три дня он провел в изоляторе. За участие в несанкционированной акции историк оштрафован на 270 рублей — 10 базовых величин.

— Я не видела, как его задерживали. Мы вместе стояли в сцепке, потом немного отошли — и как раз на нас пошел ОМОН со щитами. Началась сутолока, я мужа сначала видела, а потом он исчез. Мы договорились, если что, встретиться возле машины. Я ждала его полтора часа и потом уже поехала в РОВД, — рассказала Еврорадио жена историка Татьяна.

Всего в Гродно в воскресенье на марше было задержано около 80 человек. По стране — 523 человека.
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