Жириновский предложил отправить Лукашенко в совхоз имени Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Александру Лукашенко надо покинуть свою должность. По словам Жириновского, Лукашенко не справляется с обязанностями главы государства и мог бы сменить коммуниста Павла Грудинина на посту руководителя совхоза имени Ленина.
«Не может он [Лукашенко] управлять. Он хороший директор совхоза. Переведите его в Москву вместо Грудинина. Пусть управляет совхозом имени Ленина. А Белоруссия должна закончить свое существование», — сказал Жириновский.
После выступления с трибуны Жириновского спикер нижнее палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что лидер ЛДПР этим заявлением «доставил много проблем, в том числе в области международных отношений». «Но что касается вашего взгляда на развитие ситуации [в Беларуси]— он зачастую бывает прозорливым»,— заключил Володин, обращаясь к Жириновскому.
"Белорусский партизан"
13:52 28/10/2020
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