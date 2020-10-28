Не разрушайте страну — рабочий "Атланта" залез на трубу и обратился к Лукашенко
Рабочий завода "Атлант" Виктор Манкевич 28 октябля залез на трубу завода с бело-красно-белым флагом и записал обращение к Александру Лукашенко.
"Я, рабочий завода "Атлант", Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу об выставленном ультиматуме.
Вы должны объявить о своём уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключённых. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь – уходите, уходите сейчас, пока не поздно!", — эмоционально сказал Манкевич.
По пообщениюTUT.by, к трубе "Атланта", на которой находился Манкевич, приехала милиция и МЧС. Рабочий отказывается спускаться вниз.
13:25 28/10/2020
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