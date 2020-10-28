"Чаго толькі ў жыцці не здараецца. Адчыняю толькі што паштовую скрыню, а там цуд божы ў выглядзе ліста ад начальніка Заводскага РУУС Мінска Кіслова К. С. са словамі "подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ в отношении Вас прекращена"", - написал журналист.





Административный процесс против Пилецкого начали за участие в Женском марше 5 сентября. Журналист освещал эту акцию и был в синей жилетке и с бейджем «Пресса».





Адвокат журналиста Сергей Зикрацкий сообщил тогда TUT.BY , что статус Пилецкого — лицо, в отношении которого ведется административный процесс, после опроса будет принято решение, будет ли составлен административный протокол по ст. 23.34 КоАП — «Участие в несанкционированном массовом мероприятии».



