Беларусь без президента

В порядке правовой инициативы предложение об упразднении должности президента в нашей стране вносит доктор юридических наук, бывший член Конституционного суда Михаил Пастухов.





Где живут без президента?

Кто-то вспомнит далекого друга нынешней белорусской власти – Китайскую Народную Республику. Страна с веселыми бумажными драконами и более чем миллиардным населением обходится без президента. Там главный орган – постоянный комитет трехтысячного Всекитайского собрания народных представителей (парламента). Он избирает председателя, который считается лидером КНР. С 14 марта 2013 г. эту должность занимает Си Цзинь Пин.





Однако приблизимся к Европе. Здесь более 10 стран живут без президента. Это – современные парламентарные монархии: Великобритания, Испания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Швеция, маленькие княжества и герцогства. Там короли (королевы) царствуют, но не правят.





В Швейцарии имеется условный президент и вице-президент. Они утверждаются Федеральным парламентом из состава членов Федерального совета (правительства) сроком на один год, без права переизбрания. Ротация происходит каждый год, что не позволяет кому-то засиживаться на этой должности.





А кто знает президента Германии (ФРГ)? Он есть, хотя и незаметен на фоне федерального канцлера – главы победившей на парламентских выборах партийной коалиции. Его избирают на специально созываемом для этой цели собрании, в состав которого входят депутаты бундестага и делегаты от земельных парламентов.





Президент представляет страну на международном уровне, подписывает и обнародует федеральные законы, выдвигает кандидатуру канцлера на рассмотрение парламента, по представлению канцлера утверждает в должности министров, иных высокопоставленных лиц и офицеров армии. С 19 марта 2017 г. эту должность занимает Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Германии.





Еще менее заметные фигуры президентов в прибалтийских странах. В Латвии и Эстонии президента избирает парламент, а в Литве – граждане путем всеобщих выборов. Соответственно у литовского президента больше полномочий. Он участвует в формировании правительства, определяет внешнюю политику, является главнокомандующим. С июля 2019 г. президентом Литвы стал беспартийный кандидат Гитанас Науседа.





Однако в большинстве европейских стран должности президентов имеются. Правда, их влияние на политику государства, кроме президента Франции, весьма ограниченное. Почему? Потому что в Европе давно установилась парламентская форма правления, при которой п ламент формирует правительство, высшие суды, контрольные органы, принимает основные вопросы в сфере внутренней и внешней политики.





В Беларуси до принятия Конституции 1994 года не было должности президента. Формальным главой государства считался председатель парламента – Верховного Совета Республики Беларусь. Он представлял страну на международной арене, подписывал международные договоры и законы, принимал послов, вручал государственные награды. В помощниках у него были заместители, а также Президиум Верховного Совета.





А потом … некоторые чиновники-политики, глядя на соседей, захотели, как та старуха в сказке, должность президента со скипетром и дворцом. Далее мы знаем, что получилось: «старуха» осталась со своим «корытом», а в дворцах засели другие люди.





Как вернуться в «добрые времена»?





С правовой точки зрения должность президента упраздняется просто: из текста Конституции 1994 г. исключается глава 4 «Президент Республики Беларусь» и всякое упоминание об этой должности.





Основные полномочия президента передаются председателю парламента. Для этого в статью 87 Конституции добавляется одно предложение: «Председатель Верховного Совета Республики Беларусь по должности является главой государства и осуществляет некоторые дополнительные полномочия».





И все это – на общественных началах, между парламентскими делами, при наличии того же секретариата парламента, при одной служебной машине и нескольких охранниках.





Понятное дело, что председателя парламента – главу государства можно сменить, если он утратит доверие парламента. Срок его нахождения в должности можно ограничить половиной срока депутатских полномочий с правом однократного переизбрания.





10 выгод упразднения должности президента

Я вижу те многочисленные преимущества, которые дает стране упразднение должности президента. Попробую назвать первую десятку таких выгод.





Первое: колоссальная экономия государственных средств. Как выяснилось, должность президента является обременительной для страны.





Многие финансовые потоки оказались под контролем президента, его структур и назначенных лиц. Управление делами президента превратилось в бизнес-империю, никому не подконтрольную. С каждым годом увеличивается число резиденций, лимузинов, самолетов, вертолетов и прочих элементов роскоши.





После упразднения должности это «богатство» перейдет в собственность народа, которой будут распоряжаться новые органы власти.





Второе: освободится огромный людской потенциал. Все управления, комитеты, центры, службы, советы при президенте, будут ликвидированы, а работающие в них люди (в основном, военнослужащие), будут вынуждены искать новую работу или уехать.





Третье: восстановится принцип разделения властей. Органы власти (законодательные, исполнительные, судебные, контрольные) обретут самостоятельность и начнут осуществлять свои функции в точном соответствии с законом.





Четвертое: на пьедестал правового олимпа вернется Конституция как действующий закон. Любые отступления от нее, в том числе в области прав человека, будут получать принципиальную оценку.





Пятое: судебная власть станет независимой, объективной и справедливой. Гарантией тому – выборы судей всех уровней. Все незаконно осужденные могут потребовать пересмотра своих дел независимо от срока давности.





Шестое: армия, милиция, спецслужбы и прочие военизированные службы будут распущены. Их сотрудникам предложат работать на благо страны, а равно открыть свой бизнес. Ребят-призывников можно освободить от рабской доли (срочной службы). Достаточно небольшой, но профессиональной армии из оставшегося офицерского состава.





Седьмое: граждане обретут свободу и перестанут бояться власти. При желании они могут стать властью: пойти в депутаты, в министры, судьи, в полицию.





Восьмое: возродится белорусский язык, национальная символика, культура. Лейтмотивом нового времени станут брэнды: «Мы – беларусы!», «Мы – одна семья!», «Мы хотим жить достойно!».





Девятое: на местах возродится самоуправление. Лучшие люди возглавят местную власть и сделают жизнь лучше. Жить на земле (в селе) станет престижнее, чем в городе. Все получат равные возможности и достаточный заработок.





Десятое: Беларусь войдет в европейское сообщество. Все желающие могут уехать на заработки, на учебу, на жительство. Здесь останутся истинные белорусы, которые любят свой край, свой язык, свою самобытность. Уехавшие за рубеж всегда могут вернуться и заняться улучшением нашей жизни.





Сейчас самое время определиться с будущим устройством нашей страны. Может, стоит пожить хотя бы десять лет без президента?



