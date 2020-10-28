В Беларуси объявлено о создании инициативы по поддержке политзаключенных
Правозащитники и родственники политзаключенных объявили о создании гражданской инициативы "Освобождение-2020", сообщает правозащитный центр "Весна".
"Цель такой инициативы - донести голоса родных политзаключенных до белорусского и международного общества, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность в обществе", - говорится в сообщении.
В Беларуси политзаключенными признаны более 100 человек.
13:03 28/10/2020
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