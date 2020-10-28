



"Цель такой инициативы - донести голоса родных политзаключенных до белорусского и международного общества, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность в обществе", - говорится в сообщении.





В Беларуси политзаключенными признаны более 100 человек.