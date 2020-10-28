







Из Киева освобожденный в Беларуси политзаключенный Виталий Шкляров улетел в США, находится сейчас в Вашингтоне, в кардиологическом отделении больницы, сообщил адвокат.





Виталий Шкляров был фигурантом "дела Тихоновского", хотя еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихоновского и никогда на него не работал.





"Следствие не завершено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сразу к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Шклярова Антон Гашинский во вторник.





Гашинский подчеркнул, что получено разрешение на выезд - "это, безусловно, результат звонка Помпео". "Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — подчеркнул он.





Шкляров - уроженец Гомеля позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак и других.





Жена Шклярова - гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. В связи с этим он имеет американский дипломатический паспорт.