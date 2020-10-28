Латушко порекомендовал бастующим уйти с улиц
Член президиума Координационного совета Павел Латушко просит бастующих уйти с улиц, чтобы не подставлять себя зверствующему ОМОНу.
Экс-руководитель Купаловского театра считает, что забастовку лучше продолжать не на городских улицах и площадях, а на предприятиях и в учреждениях.
Павел Латушко обратил внимание, что нельзя подставлять себя зверствующему ОМОНу.
При этом экс-чиновник отметил важность национальной забастовки. Он также уверен, что сворачивать протесты нельзя.
Источник: ej.by
11:56 28/10/2020
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