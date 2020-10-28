+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Латушко порекомендовал бастующим уйти с улиц

Член президиума Координационного совета Павел Латушко просит бастующих уйти с улиц, чтобы не подставлять себя зверствующему ОМОНу.


Экс-руководитель Купаловского театра считает, что забастовку лучше продолжать не на городских улицах и площадях, а на предприятиях и в учреждениях.

Павел Латушко обратил внимание, что нельзя подставлять себя зверствующему ОМОНу.

При этом экс-чиновник отметил важность национальной забастовки. Он также уверен, что сворачивать протесты нельзя.
Источник: ej.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит новичков Тихановских – Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]