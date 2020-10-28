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"Хлопотное дельце": рабочий "Интеграла" рвет соцсети "признанием" для МВД

Рабочий минского предприятия "Интерграл" "порвал" соцсети своим разговором с представителями МВД после забастовочного понедельника 27 октября.

"Хлопотное дельце": рабочий "Интеграла" рвет соцсети "признанием" для МВД
На видео записи, которая разошлась по интернету, неизвестная сотрудница милиции пытается выяснить у молодого человека, планировал ли он бастовать. Рабочий отвечает, что на «Интеграле» пока «ничего такого не было».

— И вы хотели бастовать, но решили не бастовать, потому что вы… — подводит к некому нужному высказыванию представитель МВД.

— Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Но как бы надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали, — отвечает молодой человек. 


Фраза "хлопотное дельце", как говорится, ушла в народ и пополнила список протестных мемов, которые рождаются в Беларуси буквально каждый день. 

В разговоре молодой человек делится планами бросить курить и научиться хорошо бегать. Пользователи интернета успели окрестить его слова "лучшей мотивационной речью". 

В facebook уже появились изображения баек с принтами в виде лица рабочего "Интеграла".

А также  - стикерпак для телеграм. Скачать можно здесь.
Источник: marketing.by
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