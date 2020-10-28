Байден потребовал ввести санкции против приближенных Лукашенко

Джо Байден. Фото: Reuters





— Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство, — говорится в заявлении Байдена.





Он также пообещал, что в случае победы на выборах будет работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенной, демократической Беларуси».





— До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые было принесено столько жертв, — отметил Байден.









Кандидат в президенты США также осудил продолжающиеся в стране нарушения прав человека.





Напомним, ранее США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии.