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Посол в Аргентине отказался работать на "лицо, которое не имеет права выражать волю белорусского народа"

Владимир Астапенко отозвал первое прошение об отставке и подал новое. Первый раз один из самых опытных белорусских дипломатов просил уволить его по соглашению сторон. Это прошение он написал в день "тайной" инаугурации Александра Лукашенко.

Владимир Астапенко (слево) / Фото посольства Беларуси в Аргентине 

"Никакой реакции на это не получил", — заявил Астапенко порталу TUT.BY.

Во вторник 27 октября он отозвал первое прошение и написал новое. В нем дипломат просит освободить его от должности уже по другой причине — в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору". 

Фальсификация выборов и насилие ставят под вопрос легитимность главы государства и ведут к международной изоляции Беларуси. По словам Астапенко, в этих условиях он не может добросовестно исполнять свои обязанности, "находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".

Астапенко является одним из самых опытных дипломатов. Окончил МГИМО. В белорусском МИДе с 1985 года. В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в белорусских миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавляет посольство в Аргентине.

Ранее из-за несогласия с политикой властей из МИД уволились ряд сотрудников. В отставку ушли как работники центрального аппарата, так и дипмиссий Беларуси при Европейском Союзе, Словакии, Латвии, Польши, Индии и других стран. 
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