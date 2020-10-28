



Вчера у Александра Лукашенко вырвалось: «На излете моей президентской жизни…» Это означает, что вождь, которому страшно не хочется уходить, все же вынужден задумываться о такой пренеприятнейшей для него вещи, как транзит власти, пишет политический аналитик Александр Класковский.





При этом он понимает: стоит возвестить сейчас о сроках конституционной реформы, новых выборов, обозначить решение о своем уходе, на чем настаивает Москва, — как вертикаль сразу посыплется, от Акелы станут дистанцироваться, начнут бороться за место под солнцем при новой конфигурации власти и политической системы.





Психология и нынешнее поведение Лукашенко говорят о том, что он будет сражаться за свое политическое сохранение до последней возможности. Вероятно, еще и потому, что видит в этом наилучшую гарантию и своего физического сохранения.





Сейчас он хочет протащить через Всебелорусское народное собрание (ВНС) свою концепцию новой Конституции и выдать это за плод общественного диалога. Как известно, на таком диалоге и на конституционной реформе настаивают и Запад, и Москва.





Инструктируя на вчерашнем совещании вертикаль, кого отбирать на шестое ВНС, вождь косвенно подтверждает, что этот процесс полностью контролируется, идет строгая селекция. И — ни слова о присутствии оппонентов. То есть пока похоже на то, что Лукашенко намерен сыграть в привычную игру в имитацию.





Можно предположить, что в критические дни после выборов, когда земля горела под ногами, он дал Кремлю обещания следовать в русле его плана, предусматривающего в числе прочего транзит власти.





Но сейчас, вероятно, вождю кажется, что всё не так уж безнадежно и стоит еще побарахтаться.





Лукашенко снова пробует проскочить между капельками. Стоит ожидать, что Кремль попытается призвать его к ответу (и, видимо, уже призывает — так ряд аналитиков трактуют недавний неожиданный визит в Минск директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина).





Минск, в свою очередь, видимо, попытается разблокировать западный вектор, играя на том, что Евросоюзу и Штатам важна независимость Беларуси. Возможно, элементом этой игры стал телефонный разговор Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео в минувшую субботу.









И вот свежая новость: из страны выпущен один из политузников — имеющий американское гражданство политтехнолог Виталий Шкляров. Именно на этом настаивал Помпео.

Торг политзаключенными — давняя фишка белорусских властей. Но сейчас этого будет явно мало.





А на реальный диалог, реальную демократизацию режима Лукашенко идти не хочет, боясь краха своей власти. Так что при всей браваде и грозных речах его ситуация продолжает ухудшаться.