



Мирный протест для власти уже стал формой политического террора. Это не удивительно, ведь даже мирный протест это прямая и серьезная угроза для этого режима, пишет политолог Павел Усов.





Общество безусловно терроризирует - ПУГАЕТ (в позитивном смысле этого слова) власть. Ведь таки или иначе, после падения системы каждый ее служащий будет вынужден отвечать за свои злодеяния. Поэтому для тех, кто защищает диктатуру, маленькие дети с флагами и старики, студенты и рабочие - террористы. В итоге мы имеем от 200 до 300 тыс., явных 'террористов". И откуда они только взялись?





Интересна и эволюция властного дискурса в отношении протестующих. Первоначально это были уголовники, наркоманы, проститутки, безработными. Потом резко граждане стали экстремистами и террористами. То есть сначала власти пытались дискредитировать протест, а теперь неосознанно его политизируют и радикализируют. Ведь "террористы" это не случайные люди низкого статуса, без понимания сути происходящего. "Террористы" - это люди, которыми двигают идеи, которые имею программу действий и которые не остановятся, пока не достигнут своей цели, уничтожения авторитарного режима Лукашенко. Радикализация властной риторики "террор, экстремизм" говорит также об исчерпании формально-правового ресурса государства в борьбе с протестом. Дальше могут быть только засланные отряды американских коммандос и НАТО, либо атака инопланетян.

Пропаганда и манипуляция не работает, разве только служит психологическим оправданием для реального террора со стороны репрессивных структур. Вместе с тем такая это выражение полного бессилия людей режима. Экстремальная риторика соотносится с прежними заявлениями о готовности применять боевое оружие против граждан. Нет в этом ничего удивительного, так как проще и легче сделать из граждан страны террористов, чем пойти на уступки и диалог.





Также, это свидетельствует о том, что Лукашенко и его окружение так и не поняли причин, сути и всей глубины происходящего. Логическим завершением создаваемой для себя картины политической ситуации в стране будет введение чрезвычайного (военного) положения в стране, либо локально в городе Минске. Что фактически будет означать крах системы.





Однако, делая из мирных протестующих "террористов", власти формируют политико-психологические условия для реального гражданского террора по отношению к авторитарному государству Лукашенко и его элементам. В любой момент мирные граждане могут перестать быть мирными (и этот процесс уже имеет место). Но в этом случае Лукашенко не спасет даже Путин.