Госдеп: В США поддерживают граждан Беларуси
"США и весь мир солидарны с народом Беларуси", - написала Морган Ортагус, пресс-секретарь департамента.
США поддерживают граждан Беларуси, о чем вновь заявили в Госдепартаменте страны.
"США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и впредь поддерживать их законные устремления", - написала пресс-секретарь департамента Морган Ортагус в твиттере.
Напомним, в первый день Народной забастовки в Беларуси, которая началась в понедельник, 26 октября, белорусские правозащитники сообщили о 250 задержанных, передает TUT.by.
По информации правозащитного центра "Вясна", 250 человек задержали в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке.
Отмечается, что среди задержанных – генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров а также поэт Эдуард Акулин.
08:04 28/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение