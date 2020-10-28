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Госдеп: В США поддерживают граждан Беларуси

"США и весь мир солидарны с народом Беларуси", - написала Морган Ортагус, пресс-секретарь департамента.


США поддерживают граждан Беларуси, о чем вновь заявили в Госдепартаменте страны. 

"США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и впредь поддерживать их законные устремления", - написала пресс-секретарь департамента Морган Ортагус в твиттере.

Напомним, в первый день Народной забастовки в Беларуси, которая началась в понедельник, 26 октября, белорусские правозащитники сообщили о 250 задержанных, передает TUT.by.

По информации правозащитного центра "Вясна", 250 человек задержали в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке.

Отмечается, что среди задержанных – генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров а также поэт Эдуард Акулин.
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