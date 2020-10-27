Приказ разогнать протестующих на Орловской отдал лично Лукашенко - сам признался
И очень надеемся, ответит за это, как и за все остальное насилие и кровь в нашей стране.
«Цель [демонстрантов] была захватить центр — не пустили, — описал свою версию произошедшего Лукашенко. — Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?
Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», - цитирует Лукашенко kyky_org
Только гна самом деле все было с точностью до наоборот. Это его бандиты ворвались в квартиру и избивали там людей, несмотря на то, что испуганные девочки просили их никого не трогать.
Напомнии также, что 25 октября на Орловской против митингующих применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по фото и видео видно, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.
Причем речь идет о том, что бросали гранаты прямо в толпу людей и стреляли в спины убегающим.
Позже медики заявили о десятках раненых, а правозащитники потребовали возбуждения уголовных дел за неправомерное применение силовиками оружия и насилия против мирных демонстрантов.
"Белорусский партизан"
21:52 27/10/2020
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