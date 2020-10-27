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Тихановская и другие. Анонсирован Всемирный конгресс белорусов

Впервые за всю историю страны соотечественники, живущие за рубежом, решили объединиться и провести Всемирный конгресс белорусов.

Тихановская и другие. Анонсирован Всемирный конгресс белорусов
Запланировано масштабное мероприятие на конец этого месяца. Конгресс пройдет в формате онлайн, он будет стартовать в 00:00 по Минску (31.10.2020); 17:00 по Торонто (30.10.2020); 14:00 по Сан-Франциско (30.10.2020) и 10:00 по Веллингтону (31.10.2020), пишет Оnliner.by

Организаторы отводят на мероприятие двадцать шесть часов и планируют закончить в 02:00 в Минске 01.11.2020; 19:00 в Торонто 31.10.2020; 16:00 в Сан-Франциско 31.10.2020 и 12:00 в Веллингтоне 01.11.2020.

— Это первый Всемирный конгресс белорусов, такого еще никогда не было, да и самого понятия белорусской диаспоры, по сути, не существовало, — рассуждает пресс-секретарь Белорусского фонда спортивной солидарности и один из представителей московской диаспоры Евгений Медведев. — Этот форум делают сообща люди из Австралии, Канады, США, Германии, Швеции и еще почти 40 стран мира. В сумме у нас диаспоры в 43 странах на данный момент, а познакомились мы только в последние месяцы.

Конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем, разработки стратегии выхода из кризиса, возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей. 

Организационный комитет рассчитывает затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, экологии, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования.

Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси.

Участвовать в конгрессе в качестве спикеров дали согласие Светлана Тихановская и представители ее штаба, представители Рады БНР во главе с Ивонкой Сурвилла, член президиума Координационного совета Павел Латушко, политик и общественный деятель Ольга Карач, секретарь сообщества «Белорусы зарубежья» Артем Ледовский, дипломат и экс-посол Республики Беларусь в Словакии Игорь Лещеня

Также ожидается, что свое мнение выскажут известные белорусские спортсмены, врачи, специалисты в IT и другие.

Организационный комитет призывает все заинтересованные стороны присоединиться к Всемирному конгрессу белорусов. Сайт конгресса: belaruscongress.org.
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