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Журналистка Елена Довнар вышла на свободу после 30 суток ареста

Фрилансер Елена Довнар вышла на свободу из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста.

Журналистка Елена Довнар вышла на свободу после 30 суток ареста
Елена говорит, что в Барановичах она сидела в камере, где было 18 человек. На Окрестина девушка почти все время сидела одна, на четыре дня ее перевели в карцер без объяснения причин, передает Белсат.

«Выдержала, благодаря поддержке родных. Записки передавали. Но когда я должна была выйти, а мне сказали, что еще один протокол… сил уже нет, хочешь сдаться, просто что 15 суток еще не выдержу, но какие-то силы появляются, и ты говоришь себе, что надо держаться», – рассказывает Елена после освобождения.

23-летнюю Елену Довнар задержали 26 сентября на Женском марше. На нее составляли два протокола: за участие в акции 26 сентября и неповиновение милиции. 

Судья Октябрьского суда столицы Александр Руденко дал девушке не только сутки, но и штраф – 1350 рублей. 

2 октября ее перевезли из жодинского изолятора в барановичский. Мол, в жодинском не хватало мест. 12 октября девушке дали еще 15 суток.
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