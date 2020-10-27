+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Марш Памяти: Позняк призывает 1 ноября идти на Куропаты

Традиционного шествия на Дзяды в Куропаты в этом году не будет, узнала Свабода.


Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк призвал, чтобы в Куропаты пошли участники традиционного воскресного марша.

Ежегодное шествие проводит Консервативно-христианская партия под руководством Позняка. В этом году, как узнала Свобода, члены партии призывают 31 октября в 10.00 прийти на толоку в Куропаты, чтобы привести мемориал в порядок.

На своей странице в интернете Позняк призвал, чтобы именно в Куропаты направились участники марша, которые каждое воскресенье проходят в Минске.

"1 ноября на Дзяды - в День Всех Святых и в День памяти предков - должен быть марш памяти в Куропаты. Тьма должна умереть перед духом тысяч белорусов. Пойдите в Куропаты на Дзяды! Чтите память, чтобы иметь будущее", - написал Зенон Позняк, открыватель правды о Куропатах как месте массовых сталинских репрессий.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]