Марш Памяти: Позняк призывает 1 ноября идти на Куропаты





Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк призвал, чтобы в Куропаты пошли участники традиционного воскресного марша.





Ежегодное шествие проводит Консервативно-христианская партия под руководством Позняка. В этом году, как узнала Свобода, члены партии призывают 31 октября в 10.00 прийти на толоку в Куропаты, чтобы привести мемориал в порядок.





На своей странице в интернете Позняк призвал, чтобы именно в Куропаты направились участники марша, которые каждое воскресенье проходят в Минске.





"1 ноября на Дзяды - в День Всех Святых и в День памяти предков - должен быть марш памяти в Куропаты. Тьма должна умереть перед духом тысяч белорусов. Пойдите в Куропаты на Дзяды! Чтите память, чтобы иметь будущее", - написал Зенон Позняк, открыватель правды о Куропатах как месте массовых сталинских репрессий.