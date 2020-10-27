Как стало известно TUT.BY, политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. 24 октября Майк Помпео призвал Лукашенко к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси Шклярова, который является фигурантом «дела Тихановского». Сам Виталий еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.





Как позже прокомментировал эту информацию TUT.BY адвокат Виталия, следствие по уголовному делу не закончено.





— Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса, — пояснил Антон Гашинский. — Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка.





Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».





Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.





Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского. Как сообщал адвокат, Виталий во время заключения перенес на ногах коронавирус. 10 октября Шкляров был в числе участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, вскоре он вышел на свободу.





Фото из личного архива Гашинского

Так Виталий Шкляров выглядел вскоре после освобождения из СИЗО, на фото он с адвокатом Антоном Гашинским Фото из личного архива Гашинского

Мать Виталия Шклярова в интервью Ксении Собчак рассказала об условиях содержания сына (кстати, Шкляров работал в штабе Собчак, когда та была кандидатом в президенты России).





— Он, конечно, сильно похудел, подавленный. Плохо спит и плохо себя чувствует, — рассказала Нина Шклярова. По ее словам, сын рассказал ей, что после задержания его били. — А потом, через какой-то промежуток, он рассказывает: ему сломали палец на ноге.





После того как Виталий Шкляров, находясь в СИЗО КГБ, написал жене письмо на английском языке (она гражданка США, работает в посольстве в Киеве), «его раздели догола, поставили в стакан», рассказала мама политтехнолога.





— Они общаются на английском языке, он написал ей письмо. Письмо забрали, его раздели догола, поставили в стакан. Я только потом узнала, что это такое, даже не представляла этого. И обыскивали комнату его. В общем, кошмар.





Нина Шклярова также вспомнила тот день, когда сына задержали: долгое время она не могла узнать, куда пропал Виталий, а затем позвонил адвокат и сообщил, что сын находится в СИЗО.





— Это был шок. Я два дня плакала, успокоиться даже не могла. Это забыть невозможно. Эта страница для меня не перевернута. Я никогда этого не забуду. Я воспитала сына, никогда не слышала от него плохого слова. Я всегда гордилась им и отмечала: «Я тебя люблю, я горжусь тобой». И чтобы так поиздевались над ним и я все это перечеркнула и забыла? Нет.





24 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем разговора стала судьба имеющего американское гражданство политтехнолога Шклярова.





— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — сообщили DW в Госдепе. — Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.







