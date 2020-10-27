— Мы приехали встречать Эдуарда, но он не вышел. В ЦИП сказали, что он в ИВС, а там — что он фигурант уголовного дела, которое ведет Следственный комитет, — рассказали друзья блогера, передает tut.by





Пока неизвестно, по какому делу проходит Пальчис. Возможно, речь идет об уголовном деле о "массовых беспорядках".





Напомним, Эдуард Пальчис пропал в конце сентября. Его жена Виктория Щукевич обратилась через Facebook к журналистам и СМИ с просьбой осветить исчезновение ее супруга.





По ее словам, в последнее время он подозревал за собой слежку, поэтому планировал переехать в безопасное место, предупредив, что какое-то время будет недоступен. По словам женщины, «режим тишины» с его стороны затянулся, поэтому она вынуждена была поднять тревогу.





30 сентября Виктория сообщила, что ее муж находится на Окрестина.





В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.





Пять лет назад Эдуард Пальчис уже проходил по уголовному делу. На своем сайте Пальчис публиковал материалы с критикой белорусских и российских властей под псевдонимом Джон Сильвер.





После задержания КГБ в 2015 году он переехал в Украину. В январе 2016 года его арестовали в России, а в конце мая экстрадировали в Беларусь.





Обвинения Эдуарду Пальчису предъявляли по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — его усмотрели в девяти публикациях на сайте); а также по ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) — речь о неких двух коллажах.





Белорусские правозащитники признали Пальчиса политзаключенным. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к его освобождению.





В конце октября 2016 года Мингорсуд признал виновным блогера Эдуарда Пальчиса и приговорил его к 1 году и 9 месяцам без направления в учреждение открытого типа. Пальчиса освободили в зале суда.