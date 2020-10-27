Не тот народ?

Много ли среди народов белых и пушистых? По пальцам одной руки можно пересчитать.





Большинство белорусов также своего правителя не радуют. Разумеется, исключения имеются. Один из ареалов обитания исключений — Толочинский район Витебской области. Туда предлагаю и отправиться с помощью пресс-релиза, размещенного на главном сайте страны.





Пресс-релиз заканчивается словами, достойными быть отлитыми в граните: «Хранилище — это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать».





Кто в Беларуси наделен правом присваивать отдельным объектам и явлениям сакральный статус, полагаю, можно не объяснять. Среди увенчанных нимбом — средняя зарплата в 500 долларов, пенсии, безопасность, а также дети, школы, дороги к храмам… Всего не перечислить.





Но вернемся в Толочинский район, где 13 октября наделенный указанным выше правом «пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле».





Итогом общения стал вывод, способный избранных обрадовать, а большинство огорчить: «Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми».





Обратите внимание, мы были бы не просто богатыми, а самыми богатыми. Но пока «мы живем небогато». Такова реальность. «Но мы же не нищие». Такова еще одна важная характеристика нашей реальности.





Догнать и перегнать Катар

Почему же в рейтинге стран по ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения Белорусы пропустили вперед жителей Катара, Люксембурга и Сингапура? Почему они — в тройке лидеров, а мы — на 68-м месте?





Ответ лежит на поверхности. Разъясняю его для тугодумов: потому что жители Толочинского района Витебской области живут не в Минске.





Так в чем тут проблема, что мешает людям от земли, способным в сезон работать без выходных, предоставить жилье в столице?





В 1970 году в Толочинском районе проживало 50,5 тысячи человек, в 2019-м — 24,1 тысяча. В отрицательной динамике есть свой плюс и свой минус. Плюс — в незначительной потребности в дополнительном жилье, минус — в высокой вероятности растворения сельских тружеников в стократно превышающих их по численности горожанах.





Но на этом проблема не заканчивается. Городской воздух, как известно из школьных учебников истории, делает человека свободным. В средние века крестьянин, проживший в городе определенное время, считался свободным. Своему рывку из средневековья в Новое время Европа в первую очередь обязана свободным людям. Но это Европа. Белорусской модели и ее архитекторам — она не указ.





Как показали последние события, именно жители больших городов, занятые главным образом в сфере услуг, представляют основную угрозу для национального варианта стабильности. А людей таких в силу естественных причин с каждым годом становится все больше.





Немного демографической статистики: только в 1975 году доля городского населения превысила в Беларуси долю сельского. А в 2019 году она уже составила 77,5%, поставив, таким образом, крест на надеждах белорусов войти в число самых богатых народов.





В 2019 году в сельском, лесном и рыбном хозяйствах трудилось 8,7% от занятого в экономике населения, а вклад «людей от земли» в валовой внутренний продукт составил при этом 6,8%. Иными словами, он оказался ниже среднего по стране в пересчете на одного труженика.





«Русская власть»

Важная особенность белорусской модели заключается в том, что ее экономическая составляющая выполняет роль служанки при составляющей политической. Для понимания этой особенности важно научиться не пугаться слова «русский» в научном фразеологизме «русская власть» (фразеологизм введен в наука академиком Юрием Пивоваровым и историком Андреем Фурсовым).





Русская власть — это власть моносубъекта, стоящего над законом, а таковой в Беларуси имеется. Сомневающимся рекомендую перечитать на ночь статью 85 Конституции.





Чтобы не пересказывать профессионалов, предоставлю им слово: «Специфика каждой крупной социальной системы заключается в ее системообразующем элементе. В индийской системе — это каста, в античной — полис, в капиталистической — капитал. А что является базовой единицей русской истории, взятой как система?





Таким элементом в русской истории является власть. Эта власть не сводится к государственности, хотя у нее есть государственное измерение; эта власть не является политической, хотя дважды — на рубеже XIX—XX и XX—XXI вв. — на короткое время — у нее появлялось и политическое измерение (как результат ее разложения)».





Вот теперь все становится на свои места. Вот теперь я могу взять на себя смелось следующим образом подкорректировать ключевую цитату из пресс-релиза от 13 октября: «Если бы у нас и в Минске такой народ был, моей власти ничто бы не угрожало».





Иные приоритеты

Профессор лингвистики Массачусетского технологического института Ноам Хомский известен широкой публике благодаря описанию методов массового управления людьми, которые чаще всего использует власть. На первое место в списке из десяти пунктов он поставил «Отвлечение внимания».





Не уверен, что отечественные пропагандисты с работами американского ученого знакомы, но искусством отвлекать внимание с политических проблем на экономические они владеют в совершенстве.





Послушаешь наших говорунов, и порой сам начинаешь верить, что «самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью».





Серьезная проблема, но по данным ООН, в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года смертность в Беларуси возросла на 40,5% (с 9263 до 13 016 человек). Но у такой новости нет шансов оказаться в разряде топовых в государственных СМИ. Тут иные приоритеты.











