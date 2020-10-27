Режим рассчитывает задержаться: Головченко анонсировал "народное собрание" на январь-февраль
Всебелорусское народное собрание (ВНС) правящий режим (не)планирует провести в январе или феврале 2021 года, сообщил Роман Головченко по итогам совещания у Лукашенко во вторник.
"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - цитирует Головченко БелТА.
По его словам, в ближайшее время будет разработано распоряжение Лукашенко о формировании организационного комитета по подготовке и проведению этого собрания, затем оргкомитет внесет предложения по дате, формату, тематике мероприятия.
Как сообщил Головченко, повестку ВНС планируется разделить на два тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
16:15 27/10/2020
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