"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - цитирует Головченко БелТА.





По его словам, в ближайшее время будет разработано распоряжение Лукашенко о формировании организационного комитета по подготовке и проведению этого собрания, затем оргкомитет внесет предложения по дате, формату, тематике мероприятия.





Как сообщил Головченко, повестку ВНС планируется разделить на два тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.