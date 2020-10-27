+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Режим рассчитывает задержаться: Головченко анонсировал "народное собрание" на январь-февраль

Всебелорусское народное собрание (ВНС) правящий режим (не)планирует провести в январе или феврале 2021 года, сообщил Роман Головченко по итогам совещания у Лукашенко во вторник.

"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - цитирует Головченко БелТА.

По его словам, в ближайшее время будет разработано распоряжение Лукашенко о формировании организационного комитета по подготовке и проведению этого собрания, затем оргкомитет внесет предложения по дате, формату, тематике мероприятия.

Как сообщил Головченко, повестку ВНС планируется разделить на два тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]