TUT.BY внимательно изучил видео и рассказывает, что удалось заметить.













Что известно

Согласно описанию под видео, в некоем гомельском Telegram-чате один из пользователей опубликовал фотографию бело-красно-белого флага, установленного неизвестными в районе Обкомовского озера. На место выдвинулась группа ОМОНа, и в один момент боец отряда обратил внимание, что под древком закопан какой-то предмет.





Омоновец решил, что этот неизвестный объект похож на взрывное устройство, и на место выехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь (мы уже писали, что вопросами разминирования в стране занимаются либо сотрудники ВВ, либо МЧС).





По словам неназванного сотрудника части, «при помощи служебной собаки и специального оборудования данный предмет был обезврежен». На 34-й секунде видео видно, как в кадре появляется рука и начинает ощупывать землю рядом с предметом.





На государственном телеканале заявили, что это мина-ловушка (об этом говорят в видео на 1:15) — обычно так называется взрывное устройство, замаскированное или спрятанное под безобидный или привлекающий внимание объект и срабатывающее при прикасании или приближении человека.





Что на видео смутило

Касаться конструкции найденного предмета не будем — автор этих строк не получал специальной саперно-пиротехнической подготовки и легко может ошибиться. Возможно, это действительно действующее самодельное взрывное устройство, сказать здесь трудно. Но мы можем отметить, что в видео выглядит действительно странно.





Во-первых, около устройства, которое только-только выкапывают из земли, находятся сразу четверо саперов (плюс человек, который снимает, и собака, о которой говорится, но в кадре ее нет). То есть в случае, если перед нами действительно рабочее СВУ, требующее обезвреживания — то, если оно рванет, пострадают пять человек и один питомец.





В реальной жизни это крайне маловероятная ситуация: саперы везде, где могут, работают в одиночку. Каждый сотрудник саперно-пиротехнической группы должен обладать всеми нужными компетенциями для разминирования отдельно взятого взрывного устройства.





Однако это не все. Как уже написано выше, устройство СВУ неизвестно — ни нам, ни саперам в момент откапывания предмета. Соответственно, неизвестно и каким именно взрывателем оснащено устройство. Теоретически это мог быть и неконтактный радиовзрыватель.





Принцип действия такого взрывателя основан на приеме сигнала, отраженного от цели — датчик радиовзрывателя представляет собой радиоприемник и радиопередатчик, объединенные в блок. И рядом с такими устройствами крайне не рекомендуется использовать какие-либо устройства с электромагнитным излучением — во избежание возможного срабатывания.





При этом мы знаем, что и современные цифровые камеры, и мобильные телефоны этим самым электромагнитным излучением обладают в полной мере. Поэтому саперы, насколько нам известно, вообще не берут с собой излучающие устройства на обезвреживание — просто из чувства самосохранения.





В данном же случае неизвестный сотрудник МВД спокойно снимает еще не обезвреженное и толком не откопанное взрывное устройство на некую камеру. Это выглядит странно.





Впрочем, всегда можно допустить, что съемка велась, например, на аналоговую камеру, а видео было просто оцифровано позже. Это немного трудозатратно, но возможно.





Силовики нашли СВУ и завели дело всего-навсего по статье «Хулиганство». Это нормально?

Как ни странно, да. Хотя, казалось бы, при обнаружении самодельной бомбы логичнее всего применить статью 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Однако правоприменительная практика Беларуси показывает, что даже при реальных взрывах СВУ, повлекших человеческие жертвы, без статей, касающихся хулиганства, не обходится.





Так, по статье 339 «Хулиганство» было заведено дело после знаменитого взрыва у стелы «Минск — город-герой» в 2008 году. А после самого крупного в истории страны теракта — взрыва в метро в апреле 2011 года — дело завели не только по статье «Терроризм», но и «Злостное хулиганство».



