



«Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась.





Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», цитирует Лукашенко БелТА.





«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», - подчеркнул он.





В качестве примера он привел то, что в Минске, как он утверждает, перерезали несколько светофоров.





«Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть», - заявил Лукашенко, ивдимо, имея ввиду "своих" людей, потому все остальные беларусы устали терпеть его.





При этом он потребовал увольнять всех протестующих.





«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал он. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».





По его словам, организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.





«Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», - заявил Лукашенко.