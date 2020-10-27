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И Кочанова сделает доклад, если за организацию собрания будет отвечать Шейман

За организацию Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске, отвечают управляющий делами Президента Виктор Шейман и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

фото: reform.by

Напомним, 27 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам организации и проведения Всебелорусского народного собрания. Ожидается, что основным докладчиком выступит глава правительства Роман Головченко. 

С обобщающей информацией от диалоговых площадок и депутатов заслушают председателя Совета Республики Наталью Кочанову и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. Вопросы безопасности проведения ВБН поднимет госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик. Также на совещании присутствуют управляющий делами Президента Виктор Шейман, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.



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