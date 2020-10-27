



«Лукашенко все время изображает помощь Москвы, руку Москвы. Заметно, что это фальшивая игра. Ему это нужно. Но это убедительно, надо сказать, изображает. Он повторяет путинские формулы геополитические, которые он никогда в такой форме не использовал, не повторял. Он преувеличивает значение визитов, звонков и так далее», — уверен Глеб Павловский.





В то же время, он считает, что «реальной какой-то помощи Лукашенко нет». По мнению политолога, «Кремль вольно или невольно в это играет, в том числе и идиотскими заявлениями лидеров опять-таки периодически про американские корни белорусских протестов».





Глеб Павловский делает вывод, что «Лукашенко висит над пропастью».





«Да, он висит на одной единственной вещи, на двух, скажем точнее: на непонимании силовиков, куда им можно уйти, отсутствии другой стороны, некуда перейти, непонятно, на чью сторону; и конечно, государственной экономике, рабочие которой больше, чем мы себе представляем, впаяны в безальтернативную систему. Они не могут… Мы сегодня это много слышали от рабочих, которых спрашивали, почему они не бастуют. Они описывали ситуацию фактически госэкономики с прямыми финансовыми, можно сказать, санкциями за движения влево-вправо», — цитирует telegraf.by считает российский эксперт.





«Поэтому вот это есть, но это ненадежная система, это оголенный костяк, он рухнет. Понятно, что он рухнет. Лукашенко понимает, что он рухнет. Он торопится как бы нафаршировать его какими-то московскими обязательствами. И он надеется, — увы, я не могу сказать уверенно, что он ложно надеется, — что в последнюю минуту Москва все-таки придет на помощь», — уверен Глеб Павловский.





По его мнению, в Кремле еще не решили, помогать или нет.





«Они ведут эту слабую игру: реформа Конституции, на которую точно не согласится белорусская оппозиция, уже сейчас ясно. А значит, нас ждут новые конфликты и новая необходимость поддерживать Лукашенко даже деньгами», — заявил Глеб Павловский в эфире «Эха Москвы».



