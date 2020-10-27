– К чему могут привести забастовки и ультиматум Тихановской?





– Сам ультиматум и забастовки, может, ни к чему конкретному не приведут. Но то, что 2,5 месяца идут протесты – это феноменально для Беларуси, и на спад они не идут. По-прежнему проходят большие манифестации.

Это имеет большой информационный эффект и является серьезным раздражителем для Лукашенко, который по-прежнему считает, что он победил на этих выборах, и не понимает, почему его предали белорусы. Он считает себя отцом нации, который построил социальное государство, и не понимает, против чего люди протестуют. Но люди не хотят больше жить в авторитарной стране, в концлагере, который создал Лукашенко. Белорусы, которые протестуют, воспринимают государство полноценным ГУЛАГом, где людей избивают или изгоняют из страны за их мнение. Сотни людей находятся в эмиграции и въехать в Беларусь с белорусским паспортом не могут. То есть Лукашенко создал стерильный ГУЛАГ, в котором действуют достаточно жесткие условия, а уровень доходов покрывает только минимальные потребности человека на самом низком уровне.





– Во что дальше выльется этот протест?





– Люди хотели бы изменений, свободы. Они хотели бы, чтобы Лукашенко ушел, а он не хочет уходить. Протест сейчас может перерасти в какие-то иные формы, например, в партизанские варианты сопротивления. Но подчеркну, что все изменения белорусы хотели бы провести мирным путем.





– Партизанские методы – это какие?





– Некоторые элементы партизанщины уже наблюдаются. В телеграм-каналах уже созданы десятки чатов, где жители отдельных районов и даже домов завели свои группы. Там они друг с другом перезнакомились и создали какие-то стачкомы и дворовые отряды самообороны, там они обсуждают стратегию и тактику партизанской «войны» против власти. «Войны» в кавычках, потому что это не какие-то насильственные атаки, а акции, чтобы противостоять насилию со стороны правоохранительных органов.





– Почему считаете, что ультиматум и забастовка ни к чему не приведут?





– Потому что цель – уход Лукашенко, а этого не произойдет. Из официальных источников следует, что никакой забастовки не происходит. Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что забастовки в том или ином виде на предприятиях идут. Студенты проводят протестные марши по Минску. Пора вспомнить историю России начала 20 века, когда стачки стали основной многих дальнейших событий.





Только забастовочное движение может принудить власти к переговорному процессу с оппозицией. Лукашенко пытается расколоть оппозицию, тянуть время, рассчитывая, что люди одумаются и перестанут выходить на улицы. Но с каждым, кто протестует против него, он собирается разобраться – или в тюрьму посадить, или с работы уволить, что уже происходит. Либо выгнать из страны. Один из помощников Лукашенко прямо призвал недовольных брать паспорта и уезжать из Беларуси. За 2 месяца в Польшу уехало больше 15 тысяч человек. Он и рассчитывает, что все бунтари уедут в другие страны на заработки, а останутся одни пенсионеры, с которыми ему легко договориться. Еще он рассчитывает, что к Новому году все эти протесты будут сдуваться.





– Это оправдано?





– Не думаю. Люди перестали бояться власти, резиновых пуль. Есть потенциал, что в какой-то момент все перерастет в полноценную революцию. Чтобы этого не произошло, нужно провести конституционную реформу, которую он давно обещает, но не делает. Для этого нужен нормальный круглый стол, и не в СИЗО КГБ, конечно, как это было сделано.





– Но уходить Лукашенко в любом случае не собирается?





– Он будет держаться за власть до последнего, как он сам говорит – пока его в гробу не вынесут. Но попытка усидеть еще пять лет у власти может закончиться для Лукашенко и его семьи очень печально.





– Светлана Тихановская играет лидирующую роль в протестах?





– Нет, она лидер не протестов, а протестного голосования. Ей, конечно, многие симпатизируют. Но она уже сыграла одну из своих главных ролей во время президентской кампании. А сейчас люди выходят не за Тихановскую, а против Лукашенко.



