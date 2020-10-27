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Власти Беларуси на первый день забастовки ответили массовыми арестами

В минувший понедельник в Беларуси по данным волонтеров были задержаны не менее 577 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных составило не менее 1100 человек.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», граждан страны задерживали в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Лиде, Молодечно, Гомеле, Старых Дорогах, Новополоцке, Витебске, Жодино и Круглом.

Именно так белорусский режим ответил участникам стартовавшей 26 октября Общенациональной забастовки.

В минувший понедельник в стране прошли «суды» над 89 гражданами, задержанными в разные дни за участие в гражданских акциях солидарности.

Помимо забастовки, в понедельник в Минске состоялся традиционный марш пенсионеров, усиленный бастующими студентами.
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