Власти Беларуси на первый день забастовки ответили массовыми арестами

В минувший понедельник в Беларуси по данным волонтеров были задержаны не менее 577 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных составило не менее 1100 человек.