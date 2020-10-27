Судья во время процесса спросила у Дмитрия, будет ли отвод ей как судье.





«Не вижу смысла», — сказал он.





«Как это расценивать? — уточнила она. — Вы не доверяете судебной системе?»





«Судебной системе? — ответил Дмитрий. — У нас есть суды? Законы? Я расскажу вам. Меня, еще не осужденного и не признанного ни в чем виновным, поместили в карцер. Даже на ночь не отстегивали нары. Бетонный пол. Меня пытают, понимаете? Мне не давали ночь спать. Нам не давали воды. У нас воды в камере нет никакой. Никакой. Люди срут, извините и смыть не могут. НЕ МОГУТ СМЫТЬ ЗА СОБОЙ. Это по закону? Это о законе? В соседнем карцере человек в таких условиях провел 25 суток, другой — 15 суток. Я не видел такого нигде. И мне начальник ИВС заявляет, что это законно. Так что мне вам сказать о законе? Вы как человек закона, который присуждает людям сутки, что вы можете об этом сказать?»





Судья объявила перерыв в заседании до 9:30 27 октября.