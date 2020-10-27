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«У нас есть суды? Законы? Я расскажу вам». Что Дмитрий Дашкевич говорил в суде

Ранее сообщалось, что предприниматель Дмитрий Дашкевич заявил в суде о пытках на Окрестина. Жена Дмитрия Дашкевича Наста записала слова, которые он сказал судье, и опубликовала их у себя в фейсбуке.

«У нас есть суды? Законы? Я расскажу вам». Что Дмитрий Дашкевич говорил в суде
Судья во время процесса спросила у Дмитрия, будет ли отвод ей как судье.

«Не вижу смысла», — сказал он.

«Как это расценивать? — уточнила она. — Вы не доверяете судебной системе?»

«Судебной системе? — ответил Дмитрий. — У нас есть суды? Законы? Я расскажу вам. Меня, еще не осужденного и не признанного ни в чем виновным, поместили в карцер. Даже на ночь не отстегивали нары. Бетонный пол. Меня пытают, понимаете? Мне не давали ночь спать. Нам не давали воды. У нас воды в камере нет никакой. Никакой. Люди срут, извините и смыть не могут. НЕ МОГУТ СМЫТЬ ЗА СОБОЙ. Это по закону? Это о законе? В соседнем карцере человек в таких условиях провел 25 суток, другой — 15 суток. Я не видел такого нигде. И мне начальник ИВС заявляет, что это законно. Так что мне вам сказать о законе? Вы как человек закона, который присуждает людям сутки, что вы можете об этом сказать?»

Судья объявила перерыв в заседании до 9:30 27 октября.
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