Арсений Сивицкий. Кремль активно настаивает на проведении конституционной реформы в Беларуси, которая якобы поможет разрешить конфликт между белорусским обществом и действующей властью. В чем тут Москва видит свой интерес и как намерена воспользоваться проблемами в стране-соседке. Об этом «Ежедневнику» рассказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований





Конституционная реформа, в результате которой белорусский режим станет более подвержен политическому влиянию Кремля, является новой внешнеполитической стратегией Москвы. Проект углубленной интеграции, который активно продавливался в прошлом году, теперь уже не актуален, считает эксперт.





Игра в «дорожные карты» закончилась

Экономические обязательства, которые вытекают из проекта углубленной интеграции, для России являются слишком обременительными. В виде косвенных или прямых субсидий, которые выражаются в скидках на энергоносители, а также кредитной поддержке Беларусь получала до 5-10 млрд долларов в год в разные времена, это было 10-20% годового ВВП. Но теперь Россия готовится ко второй волне коронакризиса, и таких денег у нее больше нет. Соседняя держава больше не может покупать лояльность Лукашенко, платить так называемую геополитическую и нефтяную ренту, поддерживая его социально-экономическую модель, которая теперь, очевидно, оказалась в кризисе.





Кроме того, идея углубленной интеграции не поддерживается большей частью российского и белорусского общества, подчеркнул эксперт.





Новая стратегия Кремля – создание в Беларуси институтов, через которые можно было бы легально продвигать свою повестку. Именно поэтому Путин так настойчив в вопросе конституционной реформы. Результатом поправок должна стать некоторая либерализация политической системы Беларуси и демонополизация власти Александра Лукашенко. После установления в стране партийной системы и перехода от суперпрезидентской к парламентско-президентской или даже парламентской форме правления, Москва будет влиять на политические процессы Беларуси с помощью лояльных ей политических партий.





Почему «отечество от Бреста до Владивостока» больше не интересует Москву?

Одна из реакций на изменившуюся стратегию Кремля – это создании партии «Союз», которая выступает за идею так называемого «русского мира». Однако эта инициатива скорее является скорее побочным продуктом запущенного Москвой процесса, нежели его целью. Продвигать российские интересы в Беларуси этой партии не доверят.





«Националистическая концепция «русского мира» давно маргинализировалась. С ее помощью уже нельзя решать ни внутриполитические проблемы, например, мобилизовывать российское общество, ни внешние – так как она очевидно приводит к новым внешнеполитическим издержкам, прежде всего, санкционным и репутационным. Эта концепция больше не пользуется популярностью в тех обществах, куда ранее предполагалось его экспортировать: ни в Украине, ни в Беларуси, не говоря уже о центрально-азиатских странах», - подчеркнул Арсений Сивицкий.





Экспорт военных конфликтов, которые поддерживались идеей «русского мира», тоже более не актуален для Кремля. Такая стратегия вызовет острую реакцию Запада и может закончиться экономическим коллапсом России по примеру СССР, не потянувшего издержек «Холодной войны». В США уже разрабатывается проект санкций против России за подрыв независимости и суверенитета Беларуси, в том числе из-за поддержки Кремлем Александра Лукашенко. В новых экономических условиях внешнеполитическое вмешательство должно быть более тонким и филигранным.



Чем выгодна новая белорусская конституция Кремлю?

Переход от супер-президентской формы правления к парламентско-президентской позволит Москве легально играть на политическом поле страны-соседки, считает аналитик.





«Кремль использует дипломатические формулировки, но конечная цель – это смена режима. Потому что изменение формы правления по факту будет означать децентрализацию власти Александра Лукашенко. И, как следствие, вообще исключение его из политической жизни страны. Вероятно, Москва готова предоставить какие-то персональные гарантии для Лукашенко и его семьи, если он пойдет на реализацию этого плана», -- полагает Арсений Сивицкий.





Партийные политические силы, которые имеют популярность в белорусском обществе – это гарантия того, что после режимной трансформации они будут занимать ключевые посты и играть главную роль в организации политического процесса.





«Социальные опросы показывают, что для большей части белорусов не проблема находиться в дружественных отношениях с Россией, которые предполагают и некоторую степень зависимости. В целом Кремль эти общественные тренды принял во внимание и смог буквально за год взрастить новую оппозицию, пользующуюся поддержкой значительной части белорусского общества и готовую уважать стратегические интересы России в Беларуси», - сказал директор ЦСВИ.





После смены режима ни одна из политических сил внутри страны не будет иметь достаточно капитала, чтобы конкурировать с силами, получающими финансовую поддержку из России.





«В условиях, когда в стране отсутствует сильный средний класс, а национальный капитал не мобилизован и не имеет никакого серьезного политического представительства, он не сможет конкурировать с капиталом российским после смены режима в стране. Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский – политические силы, которые так или иначе возникли благодаря прямой или непрямой финансовой и политической поддержке со стороны России», – считает аналитик.





Пока что сопоставимый по влиянию капитал имеет лишь Александр Лукашенко, который опирается на государственный сектор экономики и по-прежнему контролирует ситуацию в стране, несмотря на разрастающийся политический кризис. Однако этот ресурс будет быстро исчерпываться по мере приближения экономического кризиса в конце этого – начале следующего года, который прежде всего ударит по государственному и бюджетному сектору экономики.







