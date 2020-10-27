Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку

"За призывом ко всеобщей забастовке и манифестациям мы следим очень внимательно. И мы хотим напомнить, что право на забастовку является основополагающим правом, которое должно уважаться", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать события в Беларуси, передает Интерфакс.





"Мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси, - отметил Стано. - Как мы неоднократно заявляли, мы обеспокоены использованием насилия против мирных манифестантов и вообще действиями белорусских властей, которые до сих пор не идут на инклюзивный диалог ради поиска разрешения кризиса в стране".





Отвечая на дополнительный вопрос об очередном пакете санкций в отношении Беларуси, которые, как ожидается, включат президента Александра Лукашенко, представитель Борреля сообщил, что "работа продолжается" по этим ограничительным мерам.



