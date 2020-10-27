Белорусская диаспора требует от Макея публичного отчета

Проживающие в 840 городах и 62 странах мира беларусы подписали вотум недоверия главе МИД РБ и по совместительству председателю Консультативного совета по делам белорусов за рубежом при МИД Владимиру Макею.