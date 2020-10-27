Белорусская диаспора требует от Макея публичного отчета
Проживающие в 840 городах и 62 странах мира беларусы подписали вотум недоверия главе МИД РБ и по совместительству председателю Консультативного совета по делам белорусов за рубежом при МИД Владимиру Макею.
Как сообщает Белсат, белорусы зарубежья приглашают его выступить на Всемирном конгрессе Беларуси, который пройдет в виртуальном режиме 31 октября, и доложить диаспоре о проделанной работе.
В случае отказа они будут требовать отставки Макея.
10:16 27/10/2020
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