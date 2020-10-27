+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусская диаспора требует от Макея публичного отчета

Проживающие в 840 городах и 62 странах мира беларусы подписали вотум недоверия главе МИД РБ и по совместительству председателю Консультативного совета по делам белорусов за рубежом при МИД Владимиру Макею.


Как сообщает Белсат, белорусы зарубежья приглашают его выступить на Всемирном конгрессе Беларуси, который пройдет в виртуальном режиме 31 октября, и доложить диаспоре о проделанной работе.

В случае отказа они будут требовать отставки Макея.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]