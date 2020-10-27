Сотрудницу "Ельцин Центра" задержали в Беларуси

"Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине - в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке", - сказала собеседница агентства.





Телень отметила, что из-за пандемии коронавируса Петрушко, являясь гражданкой РФ, откладывала отпуск и не навещала болеющую и перенесшую инсульт маму.





По ее словам, обвинение сотруднице Центра до сих пор не предъявлено.





Петрушко находится в изоляторе временного содержания.





"По белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов. (...) Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение", - подчеркнула Телень, поясняя, что посольство и консульство России в курсе сложившейся ситуации.





"Сегодня или завтра мы должны понимать, какие обвинения ей предъявлены и какое решение вынесет суд", - сказала Телень.





В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также пояснили, что Марина Петрушко - сотрудник московского офиса "Ельцин Центра", гражданка РФ.