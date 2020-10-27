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Сотрудницу "Ельцин Центра" задержали в Беларуси

Шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин Центра" Марину Петрушко задержали 25 октября в Беларуси во время отпуска, сообщила во вторник "Интерфаксу" первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень.

"Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине - в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке", - сказала собеседница агентства.

Телень отметила, что из-за пандемии коронавируса Петрушко, являясь гражданкой РФ, откладывала отпуск и не навещала болеющую и перенесшую инсульт маму.

По ее словам, обвинение сотруднице Центра до сих пор не предъявлено.

Петрушко находится в изоляторе временного содержания.

"По белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов. (...) Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение", - подчеркнула Телень, поясняя, что посольство и консульство России в курсе сложившейся ситуации.

"Сегодня или завтра мы должны понимать, какие обвинения ей предъявлены и какое решение вынесет суд", - сказала Телень.

В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также пояснили, что Марина Петрушко - сотрудник московского офиса "Ельцин Центра", гражданка РФ.
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