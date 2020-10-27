Карбалевич: Появилась новая динамика протеста вместо его рутинизации, происходит попытка выйти из ситуации пата
Ультиматум Тихоновской сыграл роль мобилизующего фактора.
Когда Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум", то многие эксперты назвали это авантюрой. Мол, пик всенародного подъема против режима пройден в первые 10 дней после выборов, сейчас ситуация законсервировалась, и сдвинуть ее будет трудно. А если 26 октября ничего не произойдет, то репутация Тихановской как сурезного политика сильно пострадает, пишет политолог Валерий Карбалевич.
Однако получилось по-другому. Марш протеста 25 октября в Минске оказался самой массовой акцией противников режима за последний месяц. Полагаю, ультиматум Тихоновской сыграл роль мобилизующего фактора. Частично помогли власти, оконфузившись со своим несостоявшимся мега-митингом.
А 26 октября в стране происходит попытка провести забастовку. На предприятиях и в университетах начались волнения. Некоторые цеха остановились. Многие частные фирмы, в первую очередь из сферы обслуживания, 26 октября не работают. Власти ввели на крупные госпредприятия сотрудников МВД и стали задерживать рабочих, разгонять студентов. Иначе говоря, призыв Светланы Тихоновской к всеобщей политической забастовке стал сигналом к новому витку обострения противостояния в обществе.
Разумеется, нельзя говорить, что происходит всеобщая политическая забастовка. Но и о провале ультиматума было бы неправильно говорить. Появилась новая динамика протеста вместо его рутинизации, происходит попытка выйти из ситуации пата. И все разговоры государственных СМИ, что "протест сдулся", ни на чем не основываются. Протест развивается волнообразно. И если общество наэлектризовано и политизировано, то любой вброс нового полена в костер увеличивает пламя.
09:07 27/10/2020
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