



Все они знают.





Они ежедневно убеждаются, что подавляющее большинство белорусов против власти и соответственно против них, которые кровавым образом эту власть защищают. ИТшники против, врачи против, студенты, пенсионеры, рабочие. Когда они стоят в цепи перед шествием, они видят десятки тысяч участников акции. Когда они сидят в автозаках на проходных заводов, они видят, что рабочие против власти. В каждом дворе, куда они бегут хватать людей, их массово матерят с балконов. Они видят, что все вокруг ненавидят власть и их. Для этого даже не нужно читать независимые сайты или телеграмм-каналы.





И все равно они делают свое.





Знаете, есть люди, которые идейно убеждены, что диктатура лучше демократии. Не потому, что они что-то не знают о демократии или им "не рассказали всю правду". Просто диктатура им лучше подходит к их ментальному, психологическому состоянию, либо просто потому, что им при ней хорошо живется. Есть люди, которые считают, что ради интересов государства правами и даже жизнью человека можно пожертвовать. И так они думают не потому, что в детстве не читали правильных книг. А потому, что абстрактный человек от них далеко, а государство близко, дает зарплату.









Омоновец, которые спрашивает у задержанного "сколько тебе заплатили?" - хочет в такое верить, так как это дает оправдание и смысл его действиям. Ясно, что за эти месяцы он давно понял, что никто никому не платит, - но признавать эту реальность он не будет, так как тогда теряется весь "высокий”, "патриотический" смысл его действий. И он уже догадывается, что выступает против всего народа, но он еще не знает, как принять эту реальность и что с ней делать.





То же самое, кстати, и с Лукашенко. Который, по мнению некоторых наивных людей, чего-то там не знает, так как ему не дают полной информации. Слушайте, он уже с осени прошлого года, зная свой рейтинг, скорее всего, понял, что выборы не выиграет и начал готовиться. Не пустил никого в Палатку, потом заменил главу Администрации на силовика, весной начал сажать за решетку конкурентов, потом перед выборами заменил правительство банкиров на силовиков, а потом приказал “не сдерживаться” 9-12 августа. Не потому, что чего-то не знал. Как раз потому, что все знал и понимал.





"Я ничего не знал" - это в Нюрнберге не прошло. Не должно пройти и у нас.