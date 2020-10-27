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Михаил Пастухов: «Мы вступили в период гражданской войны»

Заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов дал жесткую оценку властей и силовиков.

Фото Радыё Свабода

«25 октября в Минске прошла одна из самых массовых акций протеста. Когда люди уже расходились, в районе улиц Орловской и Нововиленской, на них напали «силовики». Они стреляли резиновыми пулями и бросали светошумовые гранаты. Имеются потерпевшие. Как это можно расценить с правовой точки зрения? — пишетМихаил Пастухов.

На мой взгляд, после выборов группа власти де-факто ввела в стране военное положение и объявила войну своему народу. Против мирных граждан слуги «режима» применяют оружие, насилие, пытки.

Это есть не что иное как ведение агрессивной войны, что квалифицируется по ст.122 УК. Санкции по ней — до 25 лет, пожизненное заключение, смертная казнь плюс конфискация имущества.


Если такая квалификация кому-то покажется чрезмерной, то можно говорить о наличии признаков статьи 127 УК («Геноцид»). Это — действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо группы (…) путем убийства или причинения тяжких телесных повреждений (…). Санкции тоже немалые — от 10 до 25 лет, пожизненное заключение, смертная казнь плюс конфискация имущества.

В отношении действий силовиков можно также говорить о применении статьи 128 УК («Преступления против безопасности человечества»). Речь идет, в частности, о незаконном содержании в заключении, массовом или систематическом осуществлении казней без суда, похищении людей, за которым следует их исчезновение, о пытках или актах жестокости, совершаемых по любым мотивам (в том числе политическим).

С позиции уголовного законодательства к ответственности за злодеяния должны также привлекаться лица, содействующие преступным действиям. Так что, мы вступили в период гражданской войны. Она должна завершиться победой народа. Тогда преступления «темных» получат оценку со стороны правосудия».
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