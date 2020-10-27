В Варшаве и других крупных городах страны тысячи протестующих блокировали городские дороги, в результате чего движение транспорта было максимально затруднено, пишет ukrinform.ru





В рамках акции "блокада", которая проходила как в крупных воеводских так и небольших городах люди небольшими группами постоянно ходили по пешеходным переходам, блокируя таким образом движение. В частности, такие акции прошли в Варшаве, Люблине, Щецине, Познани, Кракове, Вроцлаве, Белостоке, Ополе, Кельце, Жешуве и многих других городах страны. В разных городах это блокирование городских дорог продолжалось от одной до нескольких часов.





В Варшаве возле одного из костелов в центре города произошли столкновения между протестующими и сторонниками радикальных националистических сил.





Глава Минздрава Польши Адам Недзельский в понедельник предупредил, что массовые демонстрации и отсутствие социальной дистанции могут привести рост инфицирования COVID-19.





По распоряжению главы польского правительства военная жандармерия окажет помощь полиции по обеспечению безопасности и общественного порядка в Польше.









Судьи КТ Польши 22 октября признали, что аборт в случае патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Поэтому это положение в законе "О планировании семьи, защиты человеческого плода и условий возможного прерывания беременности" от 1993 года противоречит Конституции. Это решение возмутило многих поляков, которые в знак протеста в тот же день начали выходить на улицы.





Даже до последнего решения КТ Польши польское законодательство в вопросах абортов было одним из самых консервативных в Европе. Решение КС Польши сужает легальное поле в Польше для осуществления абортов. Теперь женщины смогут прерывать беременность только в случае, когда под угрозой жизнь женщины, или беременность произошла в результате преступления, в частности изнасилования.





Решение КТ поддержали, в частности, президент Дуда, римско-католическая церковь, консервативные организации.





Как известно, вся Польша с субботы, 24 октября, находится в красной зоне в связи с пандемией коронавируса. Это предполагает запрет на массовые собрания более пяти человек.