"Дорогие белорусы! Сегодня был важный день. Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частные бизнесы закрывали свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране", – заявила политик.





Тихановская заявила, что сила солидарности "испугала режим".





"Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день – и я верю, что это было только начало", – заявила она.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. Несмотря на заявления властей, что протест сдувается, акции не прекращаются ни на один день, а по выходным собирают сотни тысяч демонстрантов.



