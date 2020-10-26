Змитер Дашкевич заявил на суде о пытках в ИВС

"Поместили в карцер, не позволили отстегнуть кровать от стены. То есть спать предложили на голом холодном бетоне", - рассказал во время суда минский предприниматель и активист Змитер Дашкевич, которого задержали 25 октября.