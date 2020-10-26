Министерство юстиции потребовало от политических партий не только документы о деятельности организационных структур партии (данные о составе выборных органов, списки, протоколы и прочее), но и о «персональном количестве партии (списки, протоколы и другие документы)”.





Старт этой кампании был дан Александром Лукашенко в виде распоряжения провести “перерегистрацию партий”. В комментариях Министерство юстиции также представляет проводимую сейчас проверку именно как “перерегистрацию”, что не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.





Каждая партия ежегодно до 1 марта представляет предусмотренные законом отчеты о количественном составе, наличии организационных структур, руководящие и контрольно - ревизионные органы и др.





В течение сентября указанные сведения с приложением заверенных документов были повторно предоставлены по требованию органов юстиции. Во время этой проверки уже вынесено письменное предупреждение Белорусской партии “Зеленые”.





«Министерство юстиции в третий раз за короткий период требует те же самые документы. На этот раз безосновательно требуя списки членов политических партий», - говорится в совместной позиции политических партий.









Требование информации о "персональном количестве партий" не предусмотрена законодательством и напрямую противоречит ч. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь “О политических партиях", согласно которой требование об указании в официальных документах на принадлежность или непринадлежность гражданина к той или иной политической партии не допускается.





Кроме того, сведения о партийной принадлежности граждан входят в сферу персональных данных, тайна которых охраняется законом.





«В условиях острого политического кризиса, сопровождающегося насилием, произвольными задержаниями, пытками, увольнениями и принуждением к политическим оппонентам, собирание персональных данных о членах партии может образовывать угрозу для личной безопасности партийных активистов, - считают лидеры партий. - Предыдущий опыт свидетельствует, что органами юстиции широко практикуется передача персональных данных членов партий другим государственным органам, в том числе органам внутренних дел (как будто бы для дополнительной проверки).





С учетом этого, есть основания полагать, что собранные сведения о членах оппозиционных партий могут быть использованы соответствующими органами против них и проявиться в нанесении ущерба правам и законным интересам членов политических партий».





Партии осуждают кампанию Минюста по преследованию политических партий за их очерченную политическую позицию относительно ситуации в стране, она может привести к полному уничтожению политических партий в Беларуси.





Партии предоставят в Минюст документы в полном объеме, кроме персональных списков членов партий.





26 октября на совместной пресс-конференции руководители БСДП, партии “Зеленые”, ОГП, “Справедливого мира” и Партии БНФ озвучили свою совместную позицию.





Политические партии предлагают Министерству юстиции организовать встречу для обсуждения сложившейся ситуации, а также для обсуждения перспектив принятия новой редакции Закона “О политических партиях”.





- Естественно, что в инициативе Министерства юстиции присутствует политический заказ. Все были свидетелями того, как Александр Лукашенко приказал министру юстиции проверить деятельность политических партий, так как, по его мнению, они отстранились от своей работы.





Его очень разъярила совместная резолюция представителей 10 политических партий, которые выступили против насилия, за диалог, а также проведение новых президентских выборов, - говорит Игорь Борисов.









По мнению лидера социал-демократов, Лукашенко такой проверкой решил выбить почву из-под ног в потенциальной переговорной площадке по всем актуальным для общества вопросам.





- У нас много людей работает в государственных организациях и на предприятиях. Выдать сейчас Минюсту этих людей - означает поставить под потенциальный прессинг наших товарищей, ведь мы из собственной практики знаем, куда эти списки передаются.





Как только появляется новый член в руководстве даже районной организации - сразу КГБ пытается его сделать либо своим информатором, либо надавить, чтобы отпала вся охота общаться с партией. Обо всех этих случаях мы знаем, - говорит Игорь Борисов.



