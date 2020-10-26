Бесхозная Беларусь

Остап Бендер после бегства Александра Корейко в неизвестном направлении со всеми своими миллионами успокаивал своих компаньонов, что нужного человека в стране найти не очень сложно.





В три раза проще, чем в Китае – там проживает 400 миллионов, а в СССР – только 160! Даже без денег, поскольку от первоначально инвестированных в «Рога и копыта» 10 тысяч у компаньонов на руках оставались 34 рубля, на которые командор купил букет для Зоси Синицкой. И разыскал, вопреки сомневавшимся, и беглеца и взыскал с него вожделенный миллион.





Правда, труд этот пропал втуне.





За прошедшие с того времени 90 лет демографическая ситуация менялась радикальным образом. Одни народы прирастали численностью, другие убывали, но тенденции сохранились.





Если в КНР в настоящее время население превысило 1,4 миллиарда человек, а в России существенно сократилось, то современная Беларусь за последнюю четверть века потеряла в численности без малого 1 миллион человек – почти каждого десятого жильца в мирное время и в период социально-политической стабилизации.





Так что найти нужного или ненужного человека не сложно. Главное, зачем? Разумеется, у нас давно уже не всякий человек, как считалось прежде, остается «товарищем и братом» другому человеку. При том, что новорожденную неприязнь никто особо не скрывает, поскольку одни выходят на улицы протестовать, а другие их ловят и наказывают. Одни стараются убежать, другие догнать.





Дело это хлопотное, затратное, ресурсоемкое, малоэстетичное и вызывает возражение в цивилизованном мире. При этом они тоже знают, что в Беларуси граждан не много, они давно посчитаны и пересчитаны.





Например, во время последней переписи населения, во время формирования базы «тунеядцев», естественное и миграционное движение населения в режиме онлайн отслеживается несколькими ведомствами, включая самые серьезные.





Тем не менее время от времени возникают сбои. На выборах, например, когда итоговые списки показывают, что большинство избирателей всегда голосует «за» своего главного политического оппонента, против самих себя.





На сей раз общественность, фактически отстраненная от участия в процессе, проявила настойчивость и использовала разнообразные современные подсчеты голосов, которые позволили определиться с реальными итогами голосования. И получалось, что главный оппонент от традиционных фальсификаций и прочих политтехнологических штучек пошел на откровенный подлог.





Отсюда протестные настроения и действия, которые возобладали в обществе. Как в анекдоте про бомбу «Кузькина мать», которую советские физики взорвали для устрашения Америки, но сами перепугались, что спровоцировали конец света.





Так и у нас, уличные протесты продолжаются третий месяц, теряя в активности в одном месте, чтобы оживится в другом и вспыхнуть там и тогда, где никто предположить не может.





Это плохо, считает Лукашенко. Плохо, что протестанты шатаются по улицам, плохо, что ведут себя нагло. Но, мол, у него есть средства и новая тактика, которая позволяет «в спокойном режиме» найти каждого: «И каждый ответит за свои деяния».









В этом ничего удивительного нет, поскольку отсняты, видимо, миллионы сюжетов, и в каждом несогласный, кто несет оскорбительный плакат, кто флаг, кто цветы, а кто матерно ухмыляется в камеру оператора в маске.





Вот они сейчас и занимаются просмотром отснятого материала и готовят из них видеодокументы для свидетелей-милиционеров и судей. Как сказал бы сам Лукашенко, это дает определенный эффект.





В самом деле, осужденные на сутки или приговоренные к запредельным для среднего белоруса штрафам, вряд ли забудут о своей обиде. Не так, так этак, постараются ассиметрично, но адекватно ответить.

В этом смысле, чем больше протестантов привлекут к суду, накажут в несудебном порядке, тем многочисленней окажется оппозиция в настоящее время, не говоря уже о ближайшем будущем.

Парадокс заключается в том, что обещание найти и наказать каждого на деле реализуется в проведении новых справедливых выборов.





Не надо «доходить до каждого» – как только переполнятся тюрьмы, как только возникнет очередь на посадку, все для режима закончится.

Сможет ли Лукашенко наказать всех протестантов, выявленных на данный момент? Может. Может ли он после этого выжить? Нет.

На это очень точно ответил отказ от проведения «мегамитинга» в Минске. Люди не встретили эту идею с энтузиазмом – кто-то отказался, кто-то соглашался, что называется, скрепя сердце. А многие собирались приехать, коль выпадала нежданная оказия, выразить свое реальное отношение к происходящему.





Свои собственные соображения по поводу отказа от этого мероприятия Лукашенко изложил очень незатейливо. Например, он якобы задумался о безопасности ожидаемых 200-300 тысяч своих сторонников в столицу:





«Один взрыв где-то в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге… А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности. А кто будет контролировать остальную часть?».





Что ж тут непонятного, не бином Ньютона. С одной стороны, Лукашенко не может не только разогнать протестующих на улицах, но и позвать себе на помощь достаточное количество своих сторонников.





И можно только пожалеть, что от этой затеи он отказался. В противном случае в Минске, вероятно, на улицы вышли бы до миллиона человек, впервые за всю его историю и самой многочисленной манифестации в Беларуси за все времена.





На улицы вышли бы не виртуальные белорусы из списков ЦИКа, а реальные граждане, подлинные хозяева настоящего и будущего страны.





Они бы показали, кто в нашей стране хозяин, но его слуги в очередной раз побоялись отвечать за совершенные перед ним преступления.