Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в Управление Следственного комитета по городу Минску с требованием возбудить уголовные дела по факту применения силовиками оружия, боеприпасов и насилия против мирных демонстрантов в Минске 25 октября, передает legin.by





Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», «Центр по продвижению прав женщин».





Правозащитники заявили, что в отношении демонстрантов силовики использовали огнестрельное оружие, специальные средства, в том числе бросали в толпу людей светошумовые гранаты. Данная информация подкреплена видео со ссылками на множественные СМИ и телеграм-каналы.





В заявлении говорится, что применение оружия и специальных средств началось, когда дистанция между протестующими и сотрудниками органов внутренних дел была не менее 50 метров, что опровергает официальную версию МВД Республики Беларусь о применении оружия в ответ на нападения.





Отмечается также, что светошумовые гранаты использовались под окнами 7-го роддома, где находится реанимация для рожениц с сердечным заболеваниями, а также где находятся новорожденные. Данные действия могли привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся там беременных, уже родивших женщин и младенцев.













Юристы заявляют, что не было никаких условий и оснований для применения физической силы и специальных средств, предусмотренных законодательством. Они отмечают, что в соответствии со ст. 29 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» запрещается применять или использовать оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица.





Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками органов внутренних дел.





Заявление о возбуждении уголовного дела было также подано в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета Республики Беларусь в связи с жесткими задержаниями и разгонами в Новополоцке 25 октября.





Тем ременем Телеграм-канал "Белые халаты" опубликовал информацию о пострадавших.





По данным медиков , в военный госпиталь поступило более 6 пострадавших.

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В 6 ГКБ - 1 женщина с минно-взрывной травмой и инородным телом (похоже кусок гранаты, на рентгене не видно - вероятно пластик), множественные рваные раны нижних конечностей.

Многие пострадавшие отказываются от госпитализации, опасаясь карательных органов.

Ленинское РУВД:

2 человек в БСМП забрали, один из них (фото нижних конечностей), от госпитализации отказался, обстоятельства травмы не пояснял.

Фрунзенское РУВД:

1 забрали человека в Минскую областную клиническую больницу.

в 22:27 - приезжала скорая. в 22:04 привезли 2 мужчин, состояние средне-тяжелое. в 21:53 привезли 1 девушку и 2 сильно избитых мужчин.

Центральное РУВД: в 00:54 - приехала скорая.

Первомайское РУВД: были доставлены два человека с травмами головы, один ничего не видел из-за распыленного газа в лицо.

Приезжала одна скорая, в 20.08, уехала она с РУВД в 20.55. На этой скорой увезли 3 человек:

1 человек - БСМП 1 человек - 10 гкб 1 человек - 5 ГКБ





Минздрав Беларуси подтвердил информацию только о пяти госпитализированных.







